رولزرويس كولينان تحصل على أغرب تعديل قد تراه

الخليج ٣٦٥ نت – يعد تعديل السيارات من الهوايات المحببة لدي قطاع عريض من قائدي السيارات خاصة الشباب منهم، واليوم معنا مجموعة من الصور توثق تعديل واحدة من أفخم سيارة SUV في العالم وهي رولز رويس كولينان، فدعونا نتعرف على هذه التعديلات.



حصلت سيارة رولزرويس كولينان على بدي كت معدل وجنوط جديدة، كما تم إجراء تعديلات على أنظمة التعليق كي يتم تخفيض ارتفاعها عن الأرض، ليجعل مظهرها مثل إحدى سيارات فانتوم، أو جوست، أو رايث.



ولقد بدأت التعديلات المميزة على هذه السيارة الفاخرة ذات الهيكل الخارجي الكحلي اللون اللامع، بالعمل على إضافة جنوط جديدة كبيرة الحجم من شركة Forgiato، كما زودت جوهرة الشركة العريقة رولز رويس بـ بدي كت خارجي تضمن زيادة عرض السيارة الفارهة، ونلاحظ وجود أجزاء جديدة مصنوعة من الكاربون فايبر.



يعتقد أن سيارة رولز رويس كولينان المعدلة لم تحصل على تعديلات ميكانيكية تذكر، يذكر أن كولينان تستمد قوتها من محرك V12 سعة 6.75 لتر تيربو بقوة 563 حصان و 850 نيوتن.متر من عزم الدوران، وتأتي مع قير ZF أوتوماتيكي من 8 سرعات، وهو ما يجعلها تتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 5.2 ثانية.