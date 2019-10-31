"هيونداي" تكشف عن شاحنة هيدروجينية مستقبلية

كشفت شركة "هيونداي" عن شاحنتها الاختبارية التي ستحقق ثورة في مجال نقل الحمولة، مع شرط أن تنتج على دفعات. وتشبه الشاحنة المستقبلية الصديقة للبيئة قطارا قادما من الماضي.
وأطلقت "هيونداي" على شاحنتها تسمية HDC-6 Neptune (نبتون) حيث تم تزويدها بمحرك هيدروجيني لا يطلق غازات العادم ويلعب الماء الصافي دورها. وتعتبر تلك الخاصية ميزة وحيدة ذكرتها الشركة عند كشفها عن الشاحنة دون أن ترفع السرية عن مواصفات أخرى، بما فيه قوة المحرك والمسافة التي تقطعها الشاحنة دون أن تتزود بالوقود الهيدروجيني.
ألا أن "هونداي" رفعت السرية عن التصميم الخارجي للشاحنة وديكور مقصورتها.
ويبدو أن مصمميها اقتبسوا عناصر التصميم والديكور من قطارات كانت تجوب سكك الحديد الأمريكية في ثلاثينات القرن الماضي.
أما فرع شركة "هيونداي" المتخصص في تصنيع المقطورات فكشف عن سيارة مبردة اختبارية تعمل ثلاجتها بالنيتروجين المسال، ما يقلل من آثار ثاني أكسيد الكربون. أما سقف المقطورة وجانباها وجدارها الأمامي فتصنع من رغوة البوليستيرين.
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