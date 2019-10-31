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تفاصيل تعرفها لأول مرة عن "السيارة الكهربائية".. حديث السوشيال ميديا

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور التي تكشف عن شكل السيارة الكهربائية التي تحمل اسم E-MOTION، حيث أصبحت حديث السوشيال ميديا، بعدما تم الإعلان عنها من جانب وزارة الإنتاج الحربي، خلال احتفالات الوزارة باستلام أول أتوبيسين كهربائيين من شركة فوتون الصينية.

السيارة الكهربائية

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وكشفت الوزارة أن السيارة الكهربائية لن تسير في الشوارع، ولكن لها أماكن مُخصصة للسير فيها نظرا لإمكانياتها المحدودة وسرعتها التي تصل لـ 45 كيلومتر في الساعة.

ولم تكشف "الإنتاج الحربي" عن سعر السيارة الكهربائية حتى الان، قائلة إن كل ما تردد من معلومات حول سعر السيارة الكهربائية ليس صحيحا وأن الوزارة ستُعلن عن سعرها قريبا.

السيارة الكهربائية ستكون مخصصة للسير في القرى السياحية والكمباوندات -المناطق الداخلية-، أما السيارات التي سيتم قيادتها في الشارع سيتم الكشف عنها في الفترة المقبلة.

وتعاونت كلا من وزارة الإنتاج الحربي مع شركة IMUT الصينية لتخصيص السيارة الكهربائية E-MOTION التي تم الكشف عنها للسير في النوادي والقرى السياحية.