- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت فيات كرايسلر وبيجو ستروين عن اتفاقهم على الاندماج لخلق رابع أكبر شركة سيارات في العالم من ناحية المبيعات.
في تصريح مشترك؛ صرحت الشركتان أن الاندماج سيكون متساوياً مع الانتهاء من جميع التفاصيل المتبقية خلال أسابيع، وستصل القيمة السوقية المشتركة للشركتين إلى حوالي 50 مليار دولار (187 مليار ريال).
مجلس الإدارة الجديدة سيكون مكوناً من 11 عضو، خمسة من فيات كرايسلر مع استمرار رئيس مجلس إدارة فيات كرايسلر، جون الكان، في منصبه الحالي للشركة الجديدة، مع خمس أعضاء من بيجو ستروين مع تسلم المدير التنفيذي للشركة، كارلوس تافاريس لنفس المنصب في الشركة الموحدة.
المقرات الرئيسية للشركة الجديدة ستكون في هولندا مع مقرات فرعية في فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيات كرايسلر وبيجو ستروين يوافقان رسمياً على الاندماج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.