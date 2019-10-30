ميشلان وتمكو للتجارة والتوزيع تحتفلان بمرور أربعين عاماً على شراكتهما في مصر

كتب: باسل الحلواني

احتفلت مؤخراً شركة ميشلان، وشركة تمكو للتجارة والتوزيع، وكيل إطارات ميشلان في مصر منذ عام 1979، بالذكرى الأربعين لشراكتهما في حفل أُقيم في قلعة صلاح الدين في القاهرة، بحضور ياسر محمود مرزوق، الرئيس التنفيذي لشركة تمكو كلاً من مارك باسكيه، رئيس شركة

ميشلان في منطقة أفريقيا والهند والشرق الأوسط، وناصر شعشاعة، المدير الإقليمي لشركة ميشلان الشرق الأوسط إلى جانب ممثلين آخرين عن شركة ميشلان.وقال ياسر مرزوق في كلمة ألقاها في الحفل: "يسر شركة تمكو الاحتفال بشراكتها الناجحة مع ميشلان والمستمرة منذ أربعين عاماً. لقد قدمنا للشعب المصري أفضل منتجات ميشلان منذ عام 1979، مما جعلنا من الشركات الرائدة في توزيع الإطارات في البلاد. نتطلع إلى توثيق هذه العلاقة مع ميشلان وتمهيد الطريق نحو مزيد من النمو في السوق المصري لسنوات قادمة".من جانبه قال مارك باسكيه، رئيس شركة ميشلان في منطقة أفريقيا والهند والشرق الأوسط، متحدثاً عن هذه الشراكة الناجحة: "إنه حدث مهم بالنسبة لشركتي ميشلان وتمكو فنحن اليوم نحتفل بشراكة تمتد على مدى 40 عاماً. لقد نجحنا من خلال هذه الشراكة في تحقيق الكثير من الإنجازات في السوق المصري، لذا أود أن أتقدم بالشكر للإدارة وفريق العمل في تمكو على جهودهم الدؤوبة لتزويد السوق المصري بأفضل الإطارات. هذه المناسبة هي فرصة لاستشراف المستقبل والعمل معاً لتحقيق المزيد من النجاحات في مصر، أنا متفائل بالمستقبل وأتوقع المزيد من النمو والنجاح لعلامة ميشلان، وأنا أتطلّع نحو الـ 40 عاماً القادمة".