"عز العرب" تطرح رسميًا فولفو XC40 الجديدة

كتب: باسل الحلواني

>> هشام عز العرب: XC40 الخيار الأمثل للسوق المصرية من حيث الكفاءة والاعتمادية والرفاهية والأمان

>> المدير التنفيذي لـ"فولفو" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: نقطة تحول فى مسيرة نجاح العلامة السويدية بمصر

في احتفالية ضخمة، قدمت مجوعة عز العرب السيارة فولفو XC40، أحدث سيارة في فئة الـ (SUV) المدمجة (كروس أوفر) متعددة الإستخدامات من شركة صناعة السيارات السويدية الشهيرة، لأول مرة في مصر.

وتحمل XC40 الجديدة كليًا محركاً سعة 2.0 ليتر، مع نظام (AWD) All-Wheel Drive، يولد 254 حصانًا، ويبلغ عزم دوران المحرك 350 نيوتن متر مع تسجيل درجات كفاءة رائعة لإستهلاك الوقود.

وتعد السيارة الجديدة الأقوى في فئتها من حيث المواصفات وأناقة التصميم، وارتفاعها عن العالي عن الأرض، تمتاز السيارة بتصميم خارجي فريد بالإضافة لتصميم داخلي فاخر للمقاعد الجلدية وجميع وسائل الرفاهية عند أعلى مستوياتها.

وأكد وكيل فولفو على تقديم الدعم الكامل للعملاء، وخدمات ما بعد البيع، بجودة عالية.

حضر حفل الإطلاق الكبير هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب، بجانب المديرون التنفيذيون الرئيسيون للشركة، وخيسوس فيرنانديز دي ميسا، المدير التنفيذي لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة فولفو العالمية.

واستعرض هشام عز العرب، مسيرة المجموعة الممتدة على مدار أربعة عقود في تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائها وأعرب عن فخره بالثقة الكبيرة التي تحظى بها المجموعة في السوق المصري.

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وأضاف عز العرب "المجموعة سعيدة للغاية بالتعاون الوثيق مع فولفو، التي تعد من رواد صناعة السيارات في العالم. وتعتبر XC40 السيارة المثالية التى تقدمها فولفو في مصر، نظرًا لتناسبها مع السوق المصري من حيث الكفاءة والإعتمادية والرفاهية وعوامل الأمان والتوفير في استهلاك الوقود".

ووجه هشام عز العرب الشكر لشركاء النجاح على مدار أكثر من أربعة عقود، حيث بدأت مجموعة عز العرب لأول مرة في عام 1975 بصالة عرض واحدة وخمسة موظفين. والآن تفخر المجموعة اليوم بتقديم أفضل مجموعة فى فئة السيارات الفاخرة فى السوق المصري.

من جانبه، أكد فيرنانديز دي ميسا فى كلمته "طرح فولفو XC40 يمثل نقطة تحول فى مسيرة نجاح فولفو فى مصر وحقبة جديدة من الشراكة الناجحة بين فولفو وعز العرب في مصر".

كما صرح كذلك بأن السيارة فولفو XC40 تجمع بين قوة وأداء السيارات الرياضية مع رفاهية ومتعة سيارات السيدان، وهي مميزات فريدة من نوعها بالسوق المصري.

وأوضح: "التصميم الإسكندنافي الأنيق والبسيط، ومعايير الجودة العالية التي تم تصميمها، هي السمات المميزة التي تجعل فولفو علامة تجارية يثق بها المصريون على مدار عقود".

وأضاف فيرنانديز دي ميسا "مع كل تلك الميزات للسيارة XC40، من المتوقع أن تكون السيارة الأفضل مبيعًا في عام 2020."

وسيتمكن العملاء من الاختيار بين ثلاثة فئات وهي "مومنتم"، "آر-ديزاين"، و"إنسكربشن"، وتشترك الفئات الثلاث في أساسيات الشكل والمحرك والتصميم الداخلي والقوة والمتانة والأداء، بالإضافة إلى اشتراك الثلاث فئات في مقاس العجلات وكشافات الليد والمرايات الكهربائية ولوحة العدادات الرقمية مع التحكم في الشاشة باللمس ومثبت السرعة، بالإضافة إلى المقاعد الجلدية الأنيقة، تأتي السيارة مزودة بأحدث أنظمة الرفاهية، وذلك من خلال شاشة تدعم تشغيل أندرويد وأبل، مع نظام هارمون كاردون الصوتي المطور عن الأنظمة السابقة، ويمكن للسائقين والركاب شحن أجهزتهم في منفذي شحن عالي التقنية، كما تتميز أيضًا ببدء التشغيل بضغطة زر، وتعتيم تلقائي للمرايا، وغير ذلك الكثير من الميزات والمواصفات.

وعلى صعيد متصل قال فيليكس نيستروم، السكرتير الثاني للشؤون السياسية والإقتصادية والثقافية، الذي حضر الحدث ممثلًا لسفارة السويد: "إنه من المثير للغاية أن نرى إحدى العلامات التجارية الأكثر شهرة في السويد تقدم مثل هذا النموذج الناجح مثل فولفو XC40 في مصر." كما أكد على أن الإتجاه العام لكِلا من فولفو والسويد هو وضع الإستدامة فى مقدمة الأجندة الخاصة بهم". وأضاف: "تعد مجموعة عز العرب شركة نشطة للغاية في مجتمع الأعمال السويدي ونحن سعداء بما وصلت إليه علامة فولفو التجارية الشهيرة من مكانة لدى العملاء المصريين".

توفر فولفو XC40 تجربة قيادة رائعة لعملائها، حيث تتميز بمحركها القوي سعة 2.0 ليتر مع نظام AWD، مما يمنح قائدها أقصى تحكم على الطرق المنزلقة، ويولد محركها 254 حصانًا، عند 5500 لفة في الدقيقة مع صندوق تروس أتوماتيكية من ثماني سرعات، مما يعطي سائقيها مرونة وتحكم أكبر في القيادة.

حتى مع كل هذه اللمسات الراقية، شملت فولفو التقنيات الرائدة لضمان أن XC40 هي واحدة من أكثر السيارات أمانًا على الطريق، حيث تتيح دمج خيارات مثل الكاميرات الأمامية والخلفية، والفرامل المتطورة، ونظام الثبات الإلكتروني مع المراقبة الأوتوماتيكية لضغط الإطارات، وأجهزة استشعار وقوف السيارات، ونظام تحذير لخروج سلس لتغيير الحارة وذلك للحفاظ على سلامة جميع الركاب، علاوة على ذلك، توفر 11 وسادة هوائية لحماية السائق والركاب. هذا وتقوم مجموعة عز العرب بتقديم أفضل تجربة لخدمات ما بعد البيع لتضمن إستمتاع العملاء بإمتلاك السيارة فولفو XC40 الجديدة.

وكجزء من الإحتفال، قدمت الفنانة رولا زكي عرض غنائي مستوحى من أغاني فرقة ABBA السويدية الشهيرة نالت إعجاب الحضور، وقد أظهر هذا الحدث الإمكانات الرائعة لشراكة مجموعة عز العرب وفولفو من خلال تقديم السيارة XC40 الجديدة كليًا للعملاء المصريين.