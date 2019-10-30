تعرف على أبرز أسباب حوادث السيارات وكيفية تجنبها

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من تعدد أنظمة السلامة والتقنيات الحديثة في جميع طرازات السيارات في عصرنا الحالي، ووضع حكومات الدول قوانين مرورية مشددة لمواجه حوادث الطرق، إلا أن أكبر مسببات الوفاة لدى مختلف الأشخاص الأصحاء في العالم هي نتيجة حوادث السيارات.



ووفقاً لموقع Carinsurance الأمريكي، فإن هناك ما يقارب من 40,000 حادث سيارة مميت يقع في الولايات المتحدة بشكل سنوي، ينتج عنه وفاة نحو 90 شخص يومياً، وهو ما يحدث في دولة واحدة فقط! فما هي أسباب هذا الكم الهائل من الحوادث وكيفية تجنبه، هذا ما سوف نوضحه اليوم هنا.

أشار مركز لوس أنجلوس للحوادث، إلى أن السبب الرئيسي لحوادث السيارات هو القيادة المشتتة، وهي الأفعال الخاطئة التي يرتكبها السائق وتعمل على تشتيت تركيزه عن الطريق ولو لبضع ثواني.

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من الأفعال المشتتة للقيادة استخدام الهاتف، تناول الطعام والشراب، التحدث مع أشخاص آخرين داخل السيارة، التركيز على شاشة نظام الترفيه أو الراديو بدلاً من الطريق، وغيره، أما أكثر الأفعال المشتتة فهو كتابة الرسائل على الهاتف، حيث أنها تتطلب إبعاد العينين عن الطريق لفترة أطول، مما يسبب ارتكاب الحوادث بسهولة.

لتجنب حوادث السيارات قدر المستطاع يجب عدم ارتكاب هذه الأخطاء المميتة أثناء القيادة، كما يجب الانتباه جيدا لأخطاء الغير في القيادة، لكن يظل هناك دائماً احتمال حدوث حوادث، لذا يفضل دوماً امتلاك تأمين جيد على السيارة والحوادث كي يمكن دفع التكاليف الطبية بسهولة.



كما يجب أخذ الاحتياطات اللازمة دائماً أثناء القيادة عبر الاستفادة من مختلف أنظمة السلامة وتقنيات الأمان بالسيارة من قفل الأطفال وارتداء أحزمة الأمان التي تساعد بدرجة كبيرة للغاية في حماية الركاب أثناء الاصطدامات المختلفة.