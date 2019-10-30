“دراسة”: 35% من مشتري السيارات المستعملة يتعرضون للخداع

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت دراسة أمريكية حديثة تعرض كثير من الأشخاص لحالات الغش التجاري عند شرائهم سيارات مستعملة من أسواق السيارات، وذلك نتيجة عدم امتلاكهم للخبرة الكافية لفحص السيارات واكتشاف ما بها من عيوب.

ولقد أجريت الدراسة على عدد كبير من زبائن أسواق السيارات المستعملة، وكان الهدف منها رصد المشاكل التي تواجة المشترين من هذه الأسواق، وانتهت إلى أن نحو ثلث المشترين الذين شملتهم الدراسة قد تم تضليلهم من قبل البائعين.

وأفادت الدراسة أن نحو 23% من العملاء الذين اشتروا السيارات المستعملة من السوق اكتشفوا أن السيارة بها العديد من المشاكل والأعطال الميكانيكية، في حين يري 11٪ منهم أن سياراتهم قد تعرضت لحادث على الأقل ولم يخبرهم البائع بذلك.

وبناء على حالات الغش التي تعرض لها المشترين، قدمت الدراسة عدة نصائح يجب اتباعها عند التوجه لشراء سيارة مستعملة من الأسواق، منها ضرورة الفحص الدقيق لحالة السيارة المستعملة وما إذا كانت قد تعرضت في السابق إلى حادث تصادم.

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كما يجب التأكد من سلامة المحرك والأجزاء الأساسية في السيارة، بالإضافة إلى التأكد من صحة أوراقها لتفادي شراء سيارة قد تكون مسروقة أو تم الإبلاغ عنها، أو أن تكون مباعة بتمويل بنكي ولا يزال بها أقساط شهرية لأحد شركات التمويل.

ونظراً لصعوبة فحص السيارة من قبل الأشخاص العاديين، فإنه يفضل اصطحاب شخص متخصص ومدرب على فحص السيارات، كما يجب عدم التسرع في شراء السيارة المستعملة، وإجراء الفحص الفنى الشامل قبل إتمام عملية الشراء في مركز صيانة متخصص.