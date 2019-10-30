تعرف على موعد انطلاق رالي العلا نيوم الصحراوي في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – ستقام النسخة الأولى من رالي “العلا نيوم” الصحراوي في الفترة ما بين الخامس والتاسع من نوفمبر المقبل، وهذه النسخة تُشكل الجولة الثالثة من بطولة السعودية “تويوتا للراليات الصحراوية”، على تضاريس وتكوينات طبيعية مشابهة لتلك التي سيواجهها السائقون في رالي داكار 2020.

سيقام الرالي خلال أقل من ثلاثة أسابيع على انتهاء رالي القصيم في بريدة، وذلك تحت رئاسة الأمير “خالد بن سلطان العبدالله الفيصل” وإشراف “عبدالله باخشب” بطل الشرق الأوسط للراليات سابقاً.

تفاصيل جدول أيام السباق: