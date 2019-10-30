تعرف على موعد انطلاق رالي العلا نيوم الصحراوي في المملكة

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الخليج ٣٦٥ نت – ستقام النسخة الأولى من رالي “العلا نيوم” الصحراوي في الفترة ما بين الخامس والتاسع من نوفمبر المقبل، وهذه النسخة تُشكل الجولة الثالثة من بطولة السعودية “تويوتا للراليات الصحراوية”، على تضاريس وتكوينات طبيعية مشابهة لتلك التي سيواجهها السائقون في رالي داكار 2020.
سيقام الرالي خلال أقل من ثلاثة أسابيع على انتهاء رالي القصيم في بريدة، وذلك تحت رئاسة الأمير “خالد بن سلطان العبدالله الفيصل” وإشراف “عبدالله باخشب” بطل الشرق الأوسط للراليات سابقاً.
تفاصيل جدول أيام السباق:
- يوم الإثنين “الرابع من نوفمبر”: ستتم فيه إجراءات التوثيق والفحص التقني في العلا.
- يوم الثلاثاء “الخامس من نوفمبر”: سيشهد إقامة حفل انطلاق الرالي الساعة 3:30 عصراً، وبعده ستقام مرحلة استعراضية خاصة بالجمهور بدءاً من الساعة 3:45 عصراً.
- الأربعاء “السادس من نوفمبر”: المرحلة الخاصة الثانية تقام حول العلا.
- يوم الخميس “السابع من نوفمبر”: مرحلة أخرى حول العلا.
- يوم الجمعة “الثامن من نوفمبر”: سيخوض المشاركون مرحلة خاصة تنطلق من العلا وتنتهي في مدينة نيوم الجديدة.
- يوم السبت “التاسع من نوفمبر”: مرحلة أخيرة خاصة في الصحراء المحيطة بمدينة نيوم، يليها حفل تتويج الفائزين واختتام الرالي في شرما نيوم.
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