عرض تقسيط شيفروليه تاهو 2020 من التوكيلات العالمية للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة التوكيلات العالمية للسيارات، وابدأ صفقة جديدة على موديلات شيفروليه 2020. السيارة المشمولة في العرض: تاهو LS 4X2 2020: القسط الشهري: 2860 ريال الدفعة الاولى الدفعة الاخيرة مدة التمويل معدل الربح السنوي 14.44% 30% 5 سنوات 15.50% مميزات العرض: بدون رسوم إدارية

الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

تغطية تأمينية شاملة تتضمن اصلاح وكاله

متوفر بدون دفعه اولى بشروط آخرى الشروط والأحكام: الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

يسري العرض على موديلات 2020

ينتهى العرض فى 30 نوفمر 2019

تم احتساب الأقساط الشهرية فى الاعلان بناء على المواصفات الأساسية للسيارة

صور السيارات فى الاعلان هى للعرض فقط و قد تختلف عن الحقيقة

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