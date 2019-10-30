- 1/14
- 2/14
- 3/14
- 4/14
- 5/14
- 6/14
- 7/14
- 8/14
- 9/14
- 10/14
- 11/14
- 12/14
- 13/14
- 14/14
الخليج ٣٦٥ نت – بعد فشل مفاوضات اندماج فيات كرايسلر ورينو، أعلنت فيات كرايسلر عن بدء مفاوضات مشابهة مع منافسة رينو الرئيسية في فرنسا، مجموعة بيجو ستروين.
جريدة Wall Street Journal نقلت عن مصادر داخل الشركتين أن الاندماج سيكون متساوياً بين الطرفين وأن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى، وبعد ساعات من هذا التقرير، أصدرت فيات كرايسلر وبيجو ستروين تصريحات رسمية تؤكد بدء المفاوضات.
وقد فشلت مفاوضات رينو وفيات كرايسلر بسبب رفض نيسان والحكومة الفرنسية التي تمتلك 15% من أسهم رينو دعم الاندماج، ومنذ ذلك الحين وقد فتحت فيات كرايسلر الباب لعودة المفاوضات مجدداً مع رينو ولكن بدون فائدة، ويبدو أن بيجو ستروين قررت استغلال الفرصة وعرض مقترح الاندماج على مجلس إدارة فيات كرايسلر.
الاندماج بين الاثنين سيخلق شركة سيارات عملاقة بمبيعات إجمالية 8.7 مليون سيارة سنوياً، ما سيضعها في المركز الرابع عالمياً.
كانت هذه تفاصيل خبر فيات كرايسلر وبيجو ستروين تبدآن مفاوضات الاندماج رسمياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.