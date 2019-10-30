نيسان 370Z الجيل القادم تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – نيسان 370Z الرياضية تم تقديمها منذ عقد تقريباً ويبدو أن الشركة بدأت أخيراً بتطوير جيل جديد لها مع ظهور أول صور تجسسية أثناء اختبار الموديل القادم في حلبة نوربورغرينغ.

الموديل لا يزال في بداية مراحل التطوير، لذا معظم قطع السيارة هي نفسها قطع 370Z الحالية مع تركيز تويوتا على تبريد المحرك حيث تم تزويد المصد الأمامي بفتحات هواء إضافية.

لا توجد أي تفاصيل مؤكدة عن السيارة حالياً ولكن توجد إشاعات غير موثقة أشارت إلى أن خليفة 370Z ستشترك مع انفينيتي Q60 القادمة في نفس المنصة وخيارات المحرك، وهو منطقي لأن نيسان 350Z وانفينيتي G37 مشتركان أيضاً في المحركات والمنصة.

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ونستمر مع الإشاعات بأن اسم السيارة القادمة سيكون Z400، كما ستكون أكبر قليلاً من الموديل الحالي مع محرك V6 توربو مزدوج سعة 3.0 لتر بقوة 400 حصان ودفع رباعي ونسخة نيزمو أعلى أداءً لاحقاً.

نيسان ستعلن عن تفاصيل متعلقة بالموديل قريباً ولكن للوقت الحالي تشير التقارير أن السيارة ستنطلق في الأسواق في 2021.