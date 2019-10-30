تويوتا: نعمل على تطوير لاندكروزر الجيل القادم ولن نتوقف

الخليج ٣٦٥ نت – مع انتشار إشاعات وقف تويوتا لاندكروزر في بعض الأسواق مؤخراً، صرح نائب رئيس الذراع الأسترالية لتويوتا، شون هانلي، أن الشركة في الواقع تعمل على تطوير الجيل القادم للاندكروزر وأن الموديل العريق مستمر بقوة.

وتعتمد لاندكروزر الحالية على عدة محركات حسب الأسواق، مثل محرك V8 سعة 5.7 لتر بقوة 381 حصان وآخر V8 ديزل توربو مزدوج سعة 4.5 لتر، والمتوقع وقفه في الجيل القادم لخفض انبعاثات السيارة.

للجيل القادم غالباً سنرى محرك V6 ديزل وبترول مع نسخة هجينة محتملة كجزء من خطط تويوتا لطرح نسخ هجينة لجميع موديلاتها بحلول 2025.

لن نرى الجيل القادم من لاندكروزر قبل 2021، مع تأكيد شون هانلي أن “السيارة ستكون ممتازة في إمكاناتها وسيرضى عملاؤنا عنها لأقصى درجة، أعدكم بهذا”.