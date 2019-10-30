بي ام دبليو الفئة الخامسة 2021 تظهر في أوضح صور تجسسية حتى الآن

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت بي ام دبليو الفئة الخامسة 2021 في أوضح صور تجسسية لها حتى الآن أثناء اختبار نسختين لها في حلبة نوربورغرينغ الألمانية، الأولى تورينج سوداء نلاحظ شكل المصابيح الأمامية عليها مع مصابيح نهارية LED أكثر بروزاً.

كما نلاحظ أن الشبك الأمامي على شكل الكليتين لن يزداد حجماً في الموديل الجديد، أما النسخة الأخرى فهي سيدان زرقاء بجنوط أكبر يخفي المكابح العملاقة مع حزمة M للأداء للسيارة.

ومن المتوقع أن تحصل الفئة الخامسة فيس ليفت على مولد طاقة هجين جديد بالقابس يجمع بين محرك توربو بستة سلندر سعة 3.0 لتر مع موتور كهربائي بقوة إجمالية 375 حصان.

لا تنتظروا تدشين الفئة الخامسة في الأشهر القادمة، حيث لن نراها في الغالب قبل النصف الثاني من 2020 كموديل 2021.