كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواصفات وأسعار سيارة فولفو XC40 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة فولفو السويدية عن سيارته الجديدة التي يُطلق عليها اسم "XC40"، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV.

وأعلنت الشركة عن أبرز مواصفات السيارة الجديدة، حيث تأتي السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2 لتر وينتج قوة 254 حصان ميكانيكي، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

وتتوفر سيارة فولفو في الأسواق المصرية بثلاث خيارات من التجهيزات، ولديها نظام الوسائد والستائر الهوائية المكون من 11 وسادة، وأقفال مزدوجة لمنع السرقة، ونظام مساعد القيادة الآلية الجزئية حتى سرعة 130 كلم/س، كما يوجد بالسيارة نظام إلكتروني لمنع مغادرة طريق السير بشكل غير مقصود.

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يوجد بالسيارة عجلات سبائكية رياضية قياس 18 بوصة، وكشافات أمامية تعمل بتقنية LED ومرايا ضم جانبية كهربائية، ومساحات بحساسات للأمطار، ونظام لمراقبة ضغط الإطارات.

تعتمد فولفو XC40 على منصة جديدة بطول 4.40 مترًا وتتسع مقصورتها لخمسة أفراد، وتبلغ سعة التخزين الخلفية (الشنطة) 460 لترًا، وتصل إلى 1336 لترًا عند طي المقاعد الخلفية.

أسعار سيارة فولفو الجديدة

تبدأ أسعار فولفو XC40 من 695.000 جنيه للفئة القياسية، والفئتين الثانية والثالثة بسعر 795.000 جنيه.