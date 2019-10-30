“بالفيديو” شاهد تلفيات المنزل الذي اخترقته سيارة مسرعة بجدة

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوضح حجم الأضرار والتلفيات التي لحقت بالمنزل الذي اقتحمته سيارة مسرعة في حي الصفا بجدة يوم الإثنين.

وأظهر الفيديو الفوضى التي عمّت بالمكان نتيجة تناثر أجزاء الجدار المدمر داخل غرفة المجلس، كما أوضح تضرر جزء كبير من أثاث الغرفة التي اقتحمت السيارة جدارها.

يُذكر أن سبب الحادث هو انحراف سيارة مسرعة واصطدامها بأخرى متوقفة نتيجة سرعتها الجنونية، مما أدى لاصطدامها بعمارة واقتحامها جدار منزلٍ بها، وعلى الفور قامت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات النظامية حيال ما حدث.