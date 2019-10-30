الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الذكاء الصناعي يقتحم تويوتا الجديدة

لا أحد يعرف ما إذا كان "يووي" سيتمكن من بدء حوار حول الفلسفة مع سائق سيارة تويوتا الجديدة LQ، لكنه بالتأكيد سيعتني براحة واسترخاء ركاب السيارة بفضل إمكانيات الذكاء الاصطناعي.

أعلنت تويوتا في مفهوم سياراتها LQ الجديدة عن وجود مخلوق يدعى "يووي" وهو مزيج من الذكاء الاصطناعي والقائد الآلي Autopilot، الذي يتمكن من اتخاذ معظم القرارات على الطريق.

وتتدرج تلقائية القيادة إلى أربع مستويات، كما سوف يتمكن "يووي" من التأثير على مزاج سائق السيارة، وسيقوم بذلك بمبادرة منه، وليس استنادا لطلب من السائق. بمعنى أنه سوف يعتني بدرجة الحرارة في الصالون، وقد يختار الموسيقى التي يستمع إليها السائق استنادا لأسلوب القيادة، وكذلك المعلومات التي سوف يخزنها بداخله.

كما سيعرض "يووي" نظام الواقع الافتراضي الإضافي للسائق، بما في ذلك التحذيرات على الطريق، ويوفر للركاب معلومات وأفكارا تدخل حيز اهتماماتهم، وسيفعل كل ذلك بشكل شخصي مخاطبا كل راكب على حدة.

Advertisements

أضف إلى كل ذلك إمكانية بعث رسائل إلى العالم المحيط، باستخدام وظائف جهاز المرآة الرقمية متناهية الصغر وآلاف العواكس متناهية الصغر، بحيث يمكنه إضاءة منطقة عبور المشاة مثلا أشكال مضحكة، وابتسامات، وربما رسائل نصية.

وسوف يعتني "يووي" أيضا براحة الركاب من خلال اعتنائه بوضع المقاعد ودرجة حرارتها، وسيفعل ذلك بنفسه، دون الحاجة لطلب الراكب ذلك منه.