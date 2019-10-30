بحضور "الصياد" و"القصراوي" وقيادات EIM.. "أوتوجروب" تفتح أحدث صالة عرض لـ"كيا"

كتب: باسل الحلواني

افتتحت أوتو جروب الموزع المعتمد لعلامة كيا، أحدث صالة عرض جديدة للعلامة الكورية الجنوبية في مصر، وفقا للمعايير الموضوعة من جانب شر كة كيا العالمية، على مساحة 750 مترا مربعا، بـطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، في الجهة المقابلة للقرية

الذكية.

حضر الافتتاح وفد من شركة كيا الأم، وعدد من قيادات الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، وكيل علامة كيا في مصر، في مقدمتهم أحمد الخادم، مدير عام كيا مصر، وشريف فهيم، رئيس قطاع التسويق

بـ"كيا مصر"، وقيادات " أوتو جروب" ياسين الصياد، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور ياسر القصراوي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وأسامة محمود، رئيس قطاع التسويق بـ"أوتو جروب"، ومجموعة كبيرة من موظفي وقيادات الشركتين.

ويأتي افتتاح صالة العرض الجديدة لكيا ضمن استراتيجية EIT المُشتركة مع أوتو جروب، للتوسع في شبكة صالات العرض ومراكز خدمات ما بعد البيع في كافة أنحاء الجمهورية.

Advertisements