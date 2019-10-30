جنرال موتورز تدشن إحدى أرخص سيارات SUV في العالم

الخليج ٣٦٥ نت – قامت علامة باوجون الصينية التي تتبع جنرال موتورز للتو بالكشف عن RS-3 في الصين، وتعد السيارة هي الموديل الرابع في تشكيلة باوجون الجديدة هذا العام.

تعتمد السيارة على لغة التصميم الجديدة بباوجون، حيث تتميز بشبك أمامي جديد ومصدات أمامية منقحة وواجهة أمامية قوية تتميز بمصابيح أمامية رفيعة، بالإضافة إلى سقف عائم، ومن الخلف، تحصل المصابيح الخلفية على تصميم مشابه للأمامية، وتشبه إلى حد ما تصميم RM-5 الجديدة، وفي الداخل، تتميز بلوحة قيادة حديثة مع شاشة عائمة للنظام الترفيهي وأجهزة قياس رقمية، كما تتوفر بعجلة قيادة رياضية ومفاتيح تشبه البيانو في الكونسول الوسطي.

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يبلغ طول السيارة 4,305 مم، وعرضها 1,748 مم وارتفاعها 1,597 مم، ولديها قاعدة عجلات بطول 2,550 مم، توفر لها داخلية فسيحة للركاب وممتلكاتهم، أما بالنسبة للتقنيات، فقد حصلت على نظام متقدم للتعرف على الصوت، والتحديثات عبر الأثير.

تستمد RS-3 قوتها من محرك بنزين سعة 1.5 لتر بقوة 105 حصان بتنفس طبيعي يتصل إما بناقل حركة متغير باستمرار CVT أو ناقل حركة يدوي بست سرعات، وتتوفر باوجون RS-3 في أربعة طرازات في الصين، مع أسعار مفاجئة تتراوح بين 10,160 دولار و12,710 دولار (38,100 ريال – 47,600 ريال).