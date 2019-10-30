ظهور تفاصيل محرك نيسان سنترا 2021 الجديدة

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد نيسان للكشف عن سنترا 2021، والتي استعرضتها الشركة في وقت سابق من هذا العام بالكشف عن نسختها الصينية تحت اسم سيلفي، وفي أغسطس ظهرت سنترا أثناء اختبارها بتمويهات خفيفة، كما تكشف اللقطات التجسسية عن ناقل حركة يدوي بست سرعات، إلا أن تقرير جديد من Cars Direct، كشف أن سنترا الجديدة في الولايات المتحدة لن تحصل عليه مما يعني أنها قد لا تتوفر به في الدول العربية أيضاً.

وفقاً للتقرير، فإن سنترا الجديدة ستحصل على قوتها من محرك بأربعة أسطوانات سعة 2 لتر بتنفس طبيعي يتصل بناقل حركة متغير باستمرار CVT، وهذا المحرك أكبر من المحرك الحالي سعة 1.8 لتر بتنفس طبيعي، ومع ذلك، فإن المحرك ذو سعة 2 لتر يوفر قوة أكبر، حيث تحصل سنترا الحالية على قوة 124 حصان و169 نيوتن.متر من عزم الدوران، في حين أن محرك 2 لتر عند إقرانه بناقل حركة CVT، تصل قوته إلى 149 حصان و196 نيوتن.متر من عزم الدوران.

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والجدير بالذكر أن هذه المعلومات حصلنا عليها من دليل للطلب، وهذا لا يكفي للتأكد أن سنترا الجديدة ستحصل على محرك 2 لتر وناقل حركة CVT فقط، فقد تحصل على المزيد من خيارات المحرك وناقل الحركة في وقت لاحق، وهذا يمكن أن يفسر النموذج الاختباري الذي تم التجسس عليه والذي كان يمتلك ناقل حركة يدوي في وقت سابق من هذا العام.

وبغض النظر عن القوة الأكبر والتصميم المحدث، فإنها ستمتلك أيضاً مجموعة Nissan Safety Shield 360 للأمان والتي تتضمن تحذير النقاط العمياء، ومساعد الشعاع العالي، ومكابح طوارئ تلقائية، وغير ذلك، كما تتوفر مزايا أمان بشكل اختياري أيضاً، ويحتمل أن تكشف نيسان عن سنترا الجديدة في معرض لوس أنجلوس للسيارات 2019، لذا ترقبوا الكشف عنها قريباً للأسواق العالمية.. مع وصولها إلى السعودية في مارس القادم.