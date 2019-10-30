استدعاء 108 ألف سيارة رام 1500 لخطر الاشتعال

الخليج ٣٦٥ نت – أصدرت فيات كرايسلر استدعاء لرام 1500 موديلات 2014 إلى 2019 لخطر اشتعالهم بسبب مشكلة في وحدة تبريد غازات العادم، ويشمل الاستدعاء 107,898 بيك اب مزودة بمحرك V6 ايكو ديزل سعة 3.0 لتر.

وقد تم اكتشاف ثقوب في وحدات التبريد في سيارات البيك اب المتضررة، ما قد يؤدي لتسرب والاشتعال، وقد سجلت فيات كرايسلر أربع إصابات خفيفة نتيجة هذا العطل عند محاولة الأفراد لإطفاء الحرائق بأنفسهم.

ويُذكر أن موديلات رام البترولية غير متأثرة بهذا العطل ولا موديلات 2020 المزودة بالجيل الثالث من محركات ايكو ديزل.