مرسيدس S-Class النسخة الكهربائية تظهر من الخارج والداخل أثناء اختبارها

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الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت مرسيدس EQS النسخة الكهربائية لـ S-Class في صور تجسسية جديدة بسقف مائل وخلفية هاتشباك.
بينما الخارجية مموهة جيداً، ظهرت صور للداخلية بتصميم عام مشابه لـ S-Class الجيل القادم، بلوحة عدادات رقمية وراء المقود وشاشة معلومات ترفيهية أشبه بالتابلت.
بالنسبة للأداء، فسترتكز EQS على منصة MEA الحصرية للموديلات الكهربائية، بمحركين كهربائيين بقوة إجمالية 408 حصان على الأقل، بينما نسخة AMG قد تصل قوتها إلى 600 حصان.
كما أن السيارة مزودة بنظام دفع رباعي نشط، والذي سيساعد كثيراً في توجيه EQS ومناورتها، ومن المتوقع تدشين الموديل الكهريائي الرائد لمرسيدس في 2021 أو 2022 بمدى يتعدى 500 كيلومتر.
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