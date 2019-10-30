الفرق بين خاصية سحب الهواء أو تدويره داخل السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – بعض قائدي السيارات لا يدرون الفرق بين خاصية سحب الهواء من الخارج أو تدوير الهواء داخل مقصورة السيارة، عند تشغيل المكيف، لذا نعرض لكم اليوم الفرق بين الخاصيتين في المكيف، والحالات التي يفضل فيها تشغيل خاصية السحب أو التدوير.



خاصية سحب الهواء من الخارج، أي أن يقوم المكيف بسحب الهواء من خارج السيارة ويقوم بعملية تبريده أو تدفئته ثم ضخه داخل مقصورة السيارة.

أما خاصية تدوير الهواء داخل مقصورة السيارة، فإنها تعني أن المكيف يقوم بسحب الهواء المراد تبريده أو تدفئته من داخل مقصورة السيارة ثم يقوم بضخه مرة أخرى داخل السيارة.



بالنسبة للحالات التي يفضل تشغيل خاصية السحب من خارج السيارة فيها كما يلي:

1- إذا كانت حرارة الهواء داخل مقصورة السيارة عالية عند بداية تشغيل المكيف، فإن خاصية السحب تجعل المكيف يقوم بالتبريد السريع للسيارة، بعدها يتم تشغيل خاصية تدوير الهواء كي نحافظ على البرودة داخل مقصورة السيارة.

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2- في حال القيادة في الأجواء الباردة أو الممطرة، ووجدت زيادة في نسبة بخار الماء على زجاج السيارة، فإن خاصية السحب تؤدي إلى عدم حجز الرطوبة داخل السيارة وتمنع تكونها على الزجاج.

3- يفضل أيضاً في حالات السفر الطويل ووجود مدخنين تشغيل خاصية السحب، حتى يتجدد الهواء والأكسجين داخل السيارة و تتخلص من أى روائح داخلها.



أما الحالات التي يفضل تشغيل خاصية تدوير الهواء داخل مقصورة السيارة، فهي كما يلي:

1- إذا كنت تتجول داخل المدينة وكان الازدحام شديد، يفضل تشغيل التدوير كي تمنع الهواء الملوث وثاني اكسيد الكربون من الدخول إلى مقصورة السيارة.

2- فى حالة وجود طقس سيء وأتربة، يفضل تشغيل التدوير كي يمنع الأتربة من الدخول للسيارة.