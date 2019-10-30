رئيس جنرال موتورز السابق: تيسلا موديل Y “قبيحة للغاية”

الخليج ٣٦٥ نت – أجرى رئيس شركة جنرال موتورز السابق، بوب لوتز، مقابلة مؤخراً على شبكة Autoline، تناول فيها وضع تيسلا الحالي في عالم صناعة السيارات، وفي فيديو المقابلة المرفق بالأسفل، تحديداً في الدقيقة 31:30، قال لوتز: “موديل Y، أعتقد أنه قبيح للغاية، لا أعرف من سيشتريها، إنها قبيحة مثل موديل X، وهي ليست SUV أو سيدان، وأعتقد أن المبيعات ستكون بديلة لموديل 3”.

أما بالنسبة لتيسلا ككل، والتي تتمتع بتميزها على شركات صناعة السيارات الأخرى فيما يتعلق بتقنيات البطاريات المتقدمة، فإن لوتز يعتقد أن صانعة السيارات الكهربائية على نفس مستوى شيفروليه، موضحاً أن تيسلا في نفس المستوى مثل الشركات الأخرى، فهم يستخدمون أيونات الليثيوم، والسبب الوحيد وراء سمعتها هو أن لديهم بطارية أكبر.

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ولكن يجدر بالذكر أن شركة صناعة السيارات الكهربائية التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها بالتأكيد تقدم لعملائها ما هو أكثر من مجرد بطاريات كبيرة، حيث أنها توفر بسياراتها تقنيات متطورة مثل Autopilot وSmart Summon، وتعتبر سياراتهم سريعة وعملية وأكثر اقتصاداً في الوقت الحاضر، كما أنها مصممة بشكل جيد أيضاً.