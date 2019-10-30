تعرف على معنى شعار علامة بنتلي الفاخرة وعلاقته بالطائرات

الخليج ٣٦٥ نت – تعد صانعة السيارات البريطانية بنتلي من أشهر علامات السيارات العريقة الفاخرة في العالم، وهي المنافسة التقليدية الأولى لـ رولز رويس في صناعة السيارات فائقة الفخامة، وعلى الرغم من مرور 100 عام على تأسيسها إلا أن شعارها لم يتغير، فما هو سرّه؟



تأسست بنتلي في عام 1919، وكانت بداية عملها في تصنيع محركات الطائرات في الحرب العالمية الأولى، لذا نجد رمز الأجنحة في الشعار والذي يدل على الطائرات أسفل حرف B وهو أشارة لأول حرف باسم عائلة هوراس ميلنر بنتلي ووالتر أوين بنتلي مؤسسي الشركة.



ومع التحديثات البسيطة التي أجراها المصممون على شعار بنتلي خلال عصرنا الحالي، فإن الجناحين يشيران إلى القوة والسرعة بينهما دائرة تحتوي حرف B الذي يرمز إلى التاريخ العريق.



ويتكون شعار بنتلي من 3 ألوان رئيسية، يشير اللون الأبيض إلى الجمال والنقاء، فيما يدل اللون الأسود على الأناقة والتفوق، ويعكس اللون الفضي الإبداع، الرُّقي والإتقان.