الوفاق لتأجير السيارات تشارك في تجديد روضة 65 وتنفيذ مشروع “خذ بيدي”

مساهمات في خدمة المجتمع لمشاركة ودمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأطفال الأخرين

الخليج ٣٦٥ نت – نفذت شركة الوفاق لتأجير السيارات مشروع “خذ بيدي” وهو مشروع يعتمد على تنفيذ وصناعة العاب خاصة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجمهم مع الأطفال الأخرين حيث قامت الوفاق بتلبية المشروع وتنفيذه والذي يعتبر مشروع لتخرج ثلاث طالبات من جامعة الأميرة نورة.

كما تم تجديد بعض أروقة المدرسة ووضع ارشادات مرورية وتوفير احتياجات السلامة للأطفال وتحول القاعة الأكبر في الروضة الى مكتبة من خلال تجديد جدرانها وتصميم رفوف خاصة بها جميع المتطلبات مثل القصص والكتب حيث تم تسميتها بمكتبة الوفاق.

وبالتعاون كذلك مع بيبي شوب لتوفير بعض احتياجات المدرسة مثل الألعاب والقصص والكتب والارضيات التي يحتاجها الأطفال بالاضافة الى هدايا وفرتها للمدرسة.

ويخدم هذا التجديد والمشروع الذي تم تنفيذه مايقارب 140 طفل بالإضافة الى 20 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة كما تم استعراض طريقة تنفيذ المشروع مع اولياء امور الطلاب وبتواجد ممثلين الوفاق لتأجير السيارات وشركة بيبي شوب وكذلك مشرفة من جمعية المعاقين وثلاثة دكاتره من جامعة الاميرة نورة بالاضافة الى بعض مسؤولين الحي الذي تتواجد فيه الروضة .

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كما شكرت ادارة الروضة ومسؤولين الحي “الوفاق لتأجير السيارات” ومشاركتهم الاجتماعية لتكفلهم بتنفيذ المشروع ومساعدة الروضة على توفير أهم الإحتياجات التي تحتاجها الروضة وتطويرها وتجديد اروقتها.

وأتت هذه الخطوة نتيجة للخطة التي تعمل عليها إدارة الوفاق لتأجير السيارات “مسؤولياتنا الاجتماعية” والتي تشارك بفاعلية ودعم مختلف الأنشطة الاجتماعية والمدنية والخيرية.

تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات:

قوقل بلاي – آبل ستور