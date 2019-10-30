كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيونداي كونا N الرياضية تظهر أثناء اختبارها على حلبة نوربرجرنج (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت سيارة هيونداي كونا N الرياضية على حلبة نوربرجرنج أثناء اختباراتها، وتعتب السيارة من الفئة الـ SUV الصغيرة، كما حصلت على لمسات شرسة تميزة عن الفئة الأساسية.

حصلت كونا N على تصميم رياضي للصدامات الأمامية والخلفية وتم الإستغناء عن كشافات الضباب الأمامية لتصبح كمداخل للهواء, وفي الخلف سيأتي الصدام الخلفي بمشتت هواء يقع بين مخرجي العادم، وجاءت العتبات الجانبية بزوائد رياضية، وستزود بجنوط أكبر حجمًا ومكابح رياضية أقوى من الفئة الأساسية، وسيتم ترقية نظام التعليق والتوجيه ليصبحان ذا طابع رياضي يتماشى مع هوية هذه الفئة.

يتوقع أن تزود شركة هيونداي سيارتها الجديدة كونا N بنفس المحرك المتواجد على هيونداي فيلوستر المكون من 4 سلندر تيربو سعة 2 لتر يولد أحصنة تتراوح بين 246 إلى 275 حصان.

وعن موعد الكشف الرسمي عن السيارة، أكدت تقارير أن موعد الإعلان عن سيارة هيونداي كونا N الرياضية سيكون في عام 2021 لتصل للأسواق في عام 2022.