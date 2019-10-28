فورد فليكس يتوقف انتاجها رسمياً ولن تعود مجدداً

الخليج ٣٦٥ نت – تعد فورد فليكس واحدة من أقدم السيارات في فئتها، والآن أعلنت فورد عن خطتها لوقف إنتاج الـ SUV صندوقية الشكل رسمياً.

منذ بدء إنتاجها، باعت فورد منها 296,000 نسخة، وعلى الرغم بأنها قديمة، إلا أنه لا توجد سيارة في السوق تنافسها من ناحية التصميم المثير للجدل.

يذكر أنه عند الكشف عنها لأول مرة، كانت فليكس أول سيارة فورد تحصل على محرك V6 سعة 3.5 لتر مزدوج التيربو، يولد قوة 355 حصان و475 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات.

واليوم، تتوفر فليكس بمحرك V6 سعة 3.5 لتر يولد قوة 287 حصان و344 نيوتن.متر من عزم الدوران، أو محرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 365 حصان و475 نيوتن.متر من عزم الدوران، وكلاهما يتصل بناقل حركة آلي بست سرعات.

Advertisements

وفي الداخل، هناك ثلاثة صفوف من المقاعد مناسبة لست أو سبع أشخاص، اعتماداً على ذوق المشتري، وتشمل الخيارات المتاحة نظام التحكم التكيفي في السرعة، ومراقبة النقاط العمياء، بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية.