الحرب التجارية بين الصين وأمريكا أضرت بصناعة السيارات اليابانية

الخليج ٣٦٥ نت – تأثرت صناعة السيارات اليابانية بشكل حقيقي من الحرب التجارية الحالية بين الصين والولايات المتحدة، حيث أشار تقرير من Japan Times أن 1.38 مليار دولار (5.2 مليار ريال) سنويا من التجارة اليابانية تأثرت سلباً من هذه الحرب، منهم 60% لصناعة المركبات وقطع السيارات.

وقد اضطرت عدد من الشركات اليابانية من مختلف المجالات إلى نقل عملياتهم الإنتاجية لدولة آسيوية أخرى أو المكسيك، أو إلى زيادة إنتاجهم ومبيعاتهم المحلية لتعويض الضرر القادم من الحرب التجارية.

وفي سبتمبر الماضي، وصلت الولايات المتحدة واليابان لاتفاق لتفادي الضرائب الجمركية الإضافية على السيارات اليابانية مقابل خفض الضرائب اليابانية على المنتجات الزراعية الأمريكية، مع رغبة الحكومة اليابانية في الوصول لاتفاق أوسع لإزالة ضريبة الـ 2.5% الحالية على السيارات اليابانية كليةً.

هذه خطوة جيدة لتخفيف الضغط على الصناعة اليابانية ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معروف بقراراته المفاجئة وتحذيراته الدائمة من السيارات الأجنبية الموردة، والتي يعتبرهم “تهديداً للأمن القومي الأمريكي”.