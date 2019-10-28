سيارات مرسيدس المصفحة يمتد تاريخها إلى عام 1928

الخليج ٣٦٥ نت – مرسيدس لديها قسم كامل متخصص في صنع نسخ مصفحة لموديلاتهم، وهذا القسم ليس حديث العهد بل له تاريخ عريق ممتد لقرابة قرن من الزمن، تحديداً من 1928.

البداية كانت طلب من الأسرة الامبراطورية اليابانية لسيارتي ليموزين مدرعتين لحماية الامبراطور هيروهيتو، ما دفع مرسيدس لإنشاء مجال Guard لموديلاتهم لاحقاً لتوفير حماية باليستية من المسدسات والأسلحة الرشاشة لكبار رجال الدولة والأعمال.

موديل S-Class خاصة حصل على نسخة مصفحة في كل نسخة وإصدار له، وS-Class الحالية كمثال معروضة بثلاثة نسخ Guard مصفحة مختلفة، كلهم بمحركات V12 لدعم الوزن الزائد للسيارة.

من هذه النسخ مرسيدس S600 جارد بقاعدة عجلات 124.6 إنش، بينما مايباخ S650 جارد أطول بـ 7.9 إنش مع مقاعد خلفية منفصلة بشكل قياسي، ولكن أقوى نسخة بلا شك هي مايباخ S650 بولمان جارد، وهي أطول بـ 41.5 إنش من مايباخ S650 القياسية وواحدة من أهم السيارات الفاخرة المصفحة بالعالم.