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هناك العديد من الأشخاص قاموا بركن سيارتهم أسفل جراج العمارة، وغمرت المياه المركبة، ووصلت إلى منتصف جسم السيارة تقريبًا، بسبب هطول الأمطار الغزيرة التى شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.

لو عربيتك "غرقت" فى مياه الأمطار داخل الجراج.. ماذا ستفعل؟:-

1- اسحب سيارتك دون تشغيلها.

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2- عند فتحها لا تقم باستخدام الريموت الخاص بها، ولكن استخدم المفتاح العادي للأبواب.

3- بعد فتح الباب قم بفك لوك إطار القيادة، وافتح الكابوت وقم بفصل البطارية حتى تقطع الكهرباء عن السيارة.

4- احذر إدارة سيارتك وهى فى هذه الحالة، لوجود احتماليه دخول المياه من فتحات فلتر الهواء أو أى فتحات أخرى، وتسريبها إلى غرفة الاحتراق أو فى نظام كنترول وكهرباء السيارة او تسريبها الى نظام العادم.

5- عند تسليم السيارة فى مركز الصيانة لابد من تنبيه العامل بهذه الأمور من باب الاحتياط.