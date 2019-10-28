أول ظهور تخيلي لسيارة لكزس LX الشكل الجديد القادم

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت سيارة لكزس LX الشكل الجديد القادم في صور تخيلية باليابان في احد المجلات القريبة من مصانع السيارات هناك، مع الكشف عن العديد من تفاصيلها.

وفق ما تذكره المجلة اليابانية، فإن لكزس في مرحلة متقدمة حالياً م ن تصميم الشكل الجديدة لـ LX، وما لدينا هنا يعدُّ أوضح نظرة لما قد تبدو عليه عند وصولها.

كما نرى فإن الخلفية تتبنى موضة المصابيح الخلفية المتصلة عبر شريط ضوئي، مع منحها خطوطاً جريئة وتصميماً عضلياً يجعلها مهيبة للغاية.

وستصبح سيارة لكزس LX أكبر حجماً مقارنة بالسابق ما يزيد مساحتها الداخلية، إذ سيكون طولها 5,080 ملم، عرضها 1,980 ملم، ارتفاعها 1,900 ملم.

على ناحية مولدات الطاقة، ستتوفر SUV اليابانية الفاخرة بمحرك تيربو 3.5 لتر 6 أسطوانات بقوة 422 حصان، كما ستتاح نسخة هايبرد لم تتوفر تفاصيلها حتى الآن.

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لا توجد تفاصيل عن التحديثات الداخلية والتقنيات التي ستأتي بها سيارة لكزس LX، لكنه دون أدنى شك ستحصل السيارة على تغييرات ثورية تجعلها أكثر فخامة وتطوراً لكي تنافس أمثال كاديلاك اسكاليد ولينكون نافيجيتور وبي ام دبليو X7 ومرسيدس GLS، ذلك يتضمنه أرقى الجلود والأخشاب والزخارف مع أنظمة تتيح قيادة السيارة بنفسها في بعض الحالات.

هذا ومن المتوقع تدشين سيارة لكزس LX الجديدة كلياً بعد وصول تويوتا لاندكروزر الجيل القادم، ما يعني أنه يحتمل أن نراها لأول مرة في 2021 كموديل 2022.