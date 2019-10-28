كيف تتفوق شركة الوفاق لتأجير السيارات على الشركات الأخرى؟

الخليج ٣٦٥ نت – منذ تأسيس شركة الوفاق لتأجير السيارات في عام 2000، أصبحت هي الوجهة الأساسية لكل شخص يرغب في تأجير سيارة بشكل سهل وسلس، حيث لم يقتصر نجاحها على المملكة العربية السعودية فقط، بل امتدت عبر 80 فرع لتشمل دول مختلفة تتضمن الإمارات ومصر وتركيا مع تقديمها خدمات ذات مستوى عالمي مبهر، ولكن كيف تتفوق شركة الوفاق على شركات التأجير الأخرى؟

الموثوقية

مع خبرة وسمعة طيبة على مدار أكثر من 20 عاماً، أصبحت الوفاق تمتلك ثقة عدد كبير من المستخدمين لخدماتها المختلفة، وهو ما يعني الثقة في اسم الشركة من حيث ما تقدمه من خدمات تأجير وصيانة وتأمين لكافة العملاء، إضافة لكونها شريكة لشركة Europcar العالمية لتأجير السيارات، والتي تسمح لعملاء الوفاق لتأجير السيارات في أكثر من 140 دولة حول العالم.

نظام العضويات

لأجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة لمستخدمي خدمات الوفاق، توفر الشركة نظام عضويات مميز بإسم أميالي، وهو ما يعمل على تقديم تجربة مميزة للغاية خلال الحصول على امتيازات ومكافآت خاصة عبر 3 عضويات مختلفة، ما يبدأ مع الصفراء، والتي يتم الحصول عليها تلقائياً مع أول عملية تأجير، ولكن عند تأجير السيارة السادسة أو بعد تخطي 3000 ميل بالقيادة من نفس العام، يتم الانتقال للعضوية الفضية، في حين أن العضوية الذهبية تتطلب تأجير 10 سيارات أو القيادة 15000 ميل بالعام ذاته للتأهل لها بشكل يسمح بالحصول على أميال مجانية بجانب خيار ترقية السيارات لأخرى أفخم دون فارق بالسعر، وهو ما لا تقدمه أغلب شركات التأجير.

العضوية العائلية

Advertisements

تقدم الوفاق الخيار لإضافة الزوجة والأولاد إلى حساب المستأجر لديها كي يتمتع أفراد عائلته بنفس مميزاته، على عكس الشركات الأخرى التي قد لا تقدم تسهيلات للمستأجرين ذو العائلات بشكل يجعل عملية التأجير صعبة، وهو ما يعني أن العائلات قادرة على مشاركة الأميال سوياً بشكل بسيط وسهل يمكن أن يوفر الكثير من النفقات.

الأمان والالتزام

تمتلك الوفاق 5 مراكز صيانة رئيسية في السعودية مع أسطول يضم 50 شاحنة صيانة متنقلة لخدمة مختلف عملائها في المملكة بمختلف الطرقات في أي وقت ومكان، وهو ما يجعل من السهل عليها مساعدة عملائها في حالة تعطلت سياراتهم لأي سبب من الأسباب، ما يتفوق بشكل قاطع على شركات تأجير السيارات الأخرى، خاصة مع الخدمات المقدمة من الشركة عبر تطبيقها من تحديد أقرب فرع للشركة وتسديد أي مبالغ عالقة، وحتى اختيار السيارة المفضلة وحجزها.

كيف اقوم بتحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات؟

يتوفر تطبيق الوفاق لتأجير السيارات على أجهزة iOS وكذلك أندرويد الآن: