بيع أغلى موقف سيارة في العالم بقيمة 3.63 مليون ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر هونج كونج المكتظة بالسكان واحدة من أكثر المدن غلاء للمعيشة وازدحاماً في العالم، ولقد أدي ارتفاع نموها الاقتصادي المستمر إلى زيادة رهيبة في أسعار العقارات.

وبسبب الزحام الشديد أصبح من الصعب جداً على قائدي السيارات العثور على مكان آمن لركن سيارتهم به، لكن هل من الممكن أن يدفع شخص ثروة هائلة من أجل ركن سيارته، هذا ما حدث بالفعل!

حيث أنه وفقاً لجريدة South China Morning Post الصينية، قام رجل الأعمال جوني تشانج، ببيع موقف سيارات صغير يسع لركن سيارة واحدة بما يعادل 969,000 دولار (3.63 مليون ريال)!، لشخص لم تُعرف هويته بعد.

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يبلغ مساحة الموقف 12.5 متر مربع، ما يعني أن المتر الواحد كلف 290,000 ريال تقريباً، أي أن سعر المتر الخليج ٣٦٥ في هذا الموقف الصغير أكثر من سعر متوسط المتر الخليج ٣٦٥ في منازل هونج كونج بثلاث أضعاف.

وبحسب موقع “CNN” بالعربية، فإن هذا “الموقف” يقع في برج The Center في قلب هونج كونج، وهو مكان شديد الازدحام إذ تتمركز حوله شركات كبيرة مثل بنك DBS ومكتب محاماة روبرتسون.



ورفض جوني تشانج صاحب موقف السيارات ذكر من هو المشتري في مقابلته مع الجريدة الصينية، ولم يذكر سوى أنه باع آخر أماكن وقوف السيارات الأربعة لشخص لديه مكتب في المبنى.