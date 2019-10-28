هوندا اليابانية تكشف عن الجيل الجديد من سيارتها الصغيرة جاز

كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية هوندا، عن النموذج الجديد من سيارتها الصغيرة "جاز"، والتي تحتوي على العديد من أنظمة السلامة مثل محذر التصادم، ووظيفة الكبح الاضطراري، ومنظم السرعة المتوائم، فضلًاعن مساعد الحفاظ على حارة السير.
وتتمتع "جاز"، بإمكانية دمج الهواتف الذكية الموجودة داخل المقصورة الداخلية للسيارة، عبر أبل CarPlay وأندرويد Auto، مع شاشة لمسية تتم من خلالها معظم عمليات الاستعمال.
جاء ذلك خلال فعاليات معرض طوكيو الدولي للسيارات، الممتد حتى 4 نوفمبر المقبل، ولم تكشف "هوند"،ا عن أي تفاصيل تقنية تتعلق بالمحركات أو معدلات الأداء أو قيم الاستهلاك، كما أنها لم تفصح عن الأسعار أو موعد الطرح.
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