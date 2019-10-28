5 أخطاء يقع فيها السائقين أثناء قيادة سياراتهم

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على الرغم من التطور الكبير خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلَّق بالوسائل والتقنيات التي تُسهم في تحقيق سلامة المرور، خصوصاً في مجالات تنظيم الطرق وتصميم السيارات، فضلًا عن عمليات التوعية، ما زال كثير من السائقين يرتكبون بعض الأخطاء أثناء القيادة، التي جميعها تصبّ في خانة مخالفة قوانين السير وعدم المسؤولية.

اليوم نستعرض معكم 6 أخطاء يقع فيها السائقين أثناء قيادة سياراتهم.

1- استخدام الهاتف الذكي

استخدام الهاتف الذكي اثناء القيادة من أكثر الأشياء التي تؤدي إلى تتسبب في تشتيت إنتباه السائق عن الطريق بسبب إجراء المكالمات أو كتابة رسائل، لذلك ينصح بالتركيز على الطريق السيارات الأخرى لتفادي أي حوادث.

2- تناول الطعام أثناء القيادة

يلجأ الكثير من السائقين إلى تناول الطعام أثناء القيادة، وهذا التصرف يُعتبر من التصرفات التي تتسبب في تشتيت إنتباه السائق، لذلك من المفضل عند الحاجة لتناول الطعام، ركن السيارة في مكان آمن وتناول وجبة الطعام بهدوء ومن ثم متابعة السير.

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3- مسافة الأمان

من الضروري أثناء القيادة الحفاظ على مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي امامك، والتي تمكنك من تدارك أخطاء سائقي المركبات الأخرى، فضلًا عن التوقف المفاجئ للسيارة التي امامك.

4- الحارات المرورية

يقوم الكثير من السائقين بالتنقل فجأة من حارة مرورية لأخرى دون استخدام الإشارات الجانبية، او حتى النظر بالمرآة، وهذا التصرف ينتج منه حوادث داخل المدن وعلى الطرق السريعة.

5- السرعة الزائدة

السرعة الزائدة من أكثر الأخطاء شيوعاً التي يقوم بها السائقين، وهذه السرعة لا تكمن السائق من التوقف في الوقت المطلوب أو تؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة.