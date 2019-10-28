لويس هاميلتون يفوز بـ"فورمولا 1" المكسيك

فاز لويس هاميلتون بسباق جائزة المكسيك الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات لكنه سينتظر حتى الأسبوع المقبل في تكساس ليحصد لقبه السادس. وعزز الفوز العاشر للسائق البريطاني هذا الموسم ورقم 83 في مسيرته صدارته لبطولة العالم في فورمولا 1 إلى 74 نقطة مع تبقي 78 نقطة بحد أقصى في آخر ثلاثة سباقات. العالم في فورمولا 1 إلى 74 نقطة مع تبقي 78 نقطة بحد أقصى في آخر ثلاثة سباقات. وكان هاميلتون بحاجة للحصول على 14 نقطة أكثر من زميله فالتيري بوتاس ليحسم اللقب في حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريجيز بالمكسيك لكنه تفوق عليه بعشر نقاط عقب احتلال السائق الفنلندي المركز الثالث. فالتيري بوتاس ليحسم اللقب في حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريجيز بالمكسيك لكنه تفوق عليه بعشر نقاط عقب احتلال السائق الفنلندي المركز الثالث. وأنهى سيباستيان فيتل سائق فيراري السباق في المركز الثاني فيما جاء زميله شارل لوكلير، الذي انطلق من مركز أول المنطلقين وحقق أسرع لفة في السباق، رابعا.

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