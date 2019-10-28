تعرف على غرامة ترك السيارة في وضع التشغيل

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الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت طرق جدة عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، من ترك السيارة في وضع التشغيل بعد النزول منها، حيث أن ذلك يُعد إهمالاً من قائد السيارة يستوجب التغريم.
وأكد الحساب الرسمي على أن هذا التصرُّف يُعد مخالفة مرورية تضمنها جدول المخالفات رقم (1)، بغرامة مالية تتراوح ما بين 100 و150 ريال.
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