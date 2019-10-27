تعرف على كيفية عمل مثبت السرعة المتكيف في السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – يعد مثبت السرعة المتكيف واحد من أبرز التقنيات الحديثة التي قدمتها شركات السيارات العالمية لسياراتها من أجل راحة قائد السيارة أثناء القيادة على الطرق الطويلة.



بدأت هذه التقنية المميزة مع الشركات الفاخرة مثل مرسيدس وأودي، إلا أنها مع مرور الوقت أصبحت منتشرة في كثير من طرازات السيارات الحديثة.



تعمل تقنية مثبت السرعة المتكيف بطريقة شبيهة لتقنية مثبت السرعة التقليدي، حيث يقوم قائد السيارة بضبط تسارع السيارة كي لا تتعدى سرعة محددة، لكن في حال خفض السيارة الأمامية سرعتها، يقوم مثبت السرعة المتكيف بخفض السرعة بشكل أوتوماتيكي أيضاً، من أجل المحافظة على مسافة آمنة بين السيارات، بعكس الحال مع المثبت التقليدي الذي يجب التدخل من السائق لخفض السرعة.

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وتعتمد تقنية مثبت السرعة المتكيف على نظام مستشعرات يتكون من رادار أمامي، معالج إشارات رقمي، وكمبيوتر صغير مثبت خلف لوحة القيادة يقوم بالتحكم في استقبال البيانات وإعطاء الأوامر بخفض أو زيادة السرعة.

ففي حالة خفض السيارة الأمامية لسرعتها، أو في حالة استشعار أي نوع من أنواع العقبات، يقوم الكمبيوتر بإرسال إشارة للمحرك والمكابح من أجل تخفيف التسارع، وبعد ذلك، عندما يكون الطريق خالي، يتم التسارع بشكل أوتوماتيكي مرة أخرى بما لا يتعدى السرعة المحددة مسبقاً.