"جاجوار" تكشف عن أول سيارة رياضية افتراضية كهربائية بالكامل

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة صناعة السيارات الفارهة "جاجوار"، عن سيارتها الرياضية الافتراضية الكهربائية بالكامل – "جاكوار فيجن جي تي كوبيه"، وتستعد هذه السيارة المستقبلية للانضمام إلى مجموعة سيارات "فيجن جران توريزمو" ضمن سلسلة ألعاب الفيديو "جران توريزمو".

تم تصميم وتطوير هذه السيارة من الصفر مستمدةً إلهامها من إرث "جاجوار" في مجال سيارات السباق؛ فاكتسبت تصميمها المستقبلي الجريء من سيارتيC-type وD-type الشهيرتين، بينما منحتها سيارتا سباق الفورمولا إي "جاكوار I-TYPE 4" وI-PACE eTROPHY الأسس التقنية لتحقيق أداء رياضي لا يُضاهى. وحصل فريق مصممي "جاكوار" على الصلاحية الكاملة لابتكار وتطوير الأبعاد الدقيقة والملامح الرائعة لهذه السيارة الافتراضية المستقبلية.

وقال جوليان طومسون، مدير التصميم في "جاكوار": "تولى مصممونا الشباب قيادة هذا المشـروع بالكامل، حيث قدمنا لهم فرصة استثنائية لابتكار سيارة تجسـد إرثنا العريق من جهة وتدفع بحدود التصميم المستقبلي إلى آفاق جديدة من جهة ثانية. وقد أدى الفريق عملاً رائعاً في إبداع تصميمٍ يمتلك سمات ’جاكوار‘ المعهودة، ومستوحىً من ماضينا العريق – دون أن يتقيد به".

وتمنح هذه السيارة اللاعبين قوة تبلغ 1,020 حصاناً (750 كيلوواط) مع عزم دوران 1.200 نيوتن متر، وتستطيع الانطلاق من 0 – 100 كيلو متر في الساعة خلال أقل من ثانيتين مع قدرة عالية على التحكم والثبات على الطريق، وستكون متاحة أمام جميع محبي سيارات جي تي للمشاركة في السباقات بحلول نهاية نوفمبر.

وقال كازونوري ياماأوشي، مبتكر لعبة "جران توريزمو" ورئيس شركة "بوليفني ديجيتال": "يسرنا اليوم الإعلان عن تصميم سيارة ’جاجوار‘ جديدة للانضمام إلى مجموعة سيارات ’فيجن جران توريزمو‘ ضمن سلسلة ألعاب ’جران توريزمو‘. وقد كانت تجربة رائعة بالنسبة لنا أن نتعاون مع مدير التصميم الجديد في ’جاكوار‘ جوليان تومسون. حيث جاء تصميم وأداء هذه السيارة ثمرةً لمهارات فريق التصميم، وحرفيته العالية، وسنوات طويلة من التعاون معاً. ونتطلع إلى مشاركة اللاعبين في قيادة السيارة الجديدة الشهر القادم".

ترتسم ملامح تاريخ "جاجوار" بمجال السباقات في الخطوط الخارجية القوية لسيارة "جاكوار فيجن جي تي كوبيه"، ورفارف عجلاتها البارزة التي تعيد إلى الأذهان رفارف سيارتي السباق C-type وD-type الفائزتين بسباق "لي مانز" الشهير.

ومثل تلك السيارات التي دفعت بحدود الخصائص الأيروديناميكة وتقنيات الفرملة إلى مستويات غير مسبوقة، تتمتع "جاجوار فيجن جي تي كوبيه" الجديدة بجناح هوائي نشط يمكن رفعه لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتوفير القدر الأمثل من القوة الضاغطة.

من جانبه قال أوليفر كاتل فورد، المصمم الخارجي لدى قسم التصميم المتقدم في "جاكوار": "يمثل هذا المشروع حلمَاً لكل مصمم لأن تصميم سيارة ’جران توريزمو‘ رياضية مستقبلية يحرر تصاميمنا وأفكارنا من أي قيود؛ والأولوية هنا هي إرضاء شغف الأجيال القادمة، والأهم من ذلك التعبير عن روح ’جاكوار‘ شكلاً ومضموناً".

Advertisements

تستلهم "جاجوار فيجن جي تي كوبيه" تصميمها وملامحها الجرافيكية من الأشكال الجميلة والأبعاد المدروسة لثلاثة سيارات سابقة هي D-type وE-type وC-type. وتذكرنا الرفارف الأمامية البارزة بسيارة C-type، بينما تم استلهام الهيكل الطويل من سيارة D-type ذات المقدمة الطويلة، ونرى كذلك لمحات من مقصورة سيارة E-type خفيفة الوزن التي تجسد في مضمونها مفاهيم السرعة والأناقة.

تتكوّن السيارة من مواد تجريبيبة خفيفة الوزن مع هيكل أحادي متين وخفيف مصنوع من ألياف الكربون وسبائك الألمنيوم المتطورة. وتضمن هذه المعمارية الخفيفة للسيارة وزناً لا يتجاوز 1.400 كيلو جرام، ويمنحها نسبة 50:50 تقريباً في توزيع الوزن.

وتعد "جاجوار فيجن جي تي كوبيه" أول سيارة من "جاكوار" يظهر شعار النمر الواثب على شبكتها الأمامية. كما تبرز بعض المعالم التاريخية للسيارة في نواحٍ أخرى مع مقابس الشحن المزدوجة على جانبي خلفيتها، والمستوحاة من السيارة الأسطورية 1968 XJ saloon.

يجمع تصميم المقصورة الداخلية لسيارة "جاكوار فيجن جي تي كوبيه" إرث العلامة مع فلسفتها العصرية للتصميم الداخلي التي تركز على الفخامة العالية، ونقاء الملامح، وراحة السائق، والتفاصيل الدقيقة المذهلة، والتي تزيدها بساطة السيارة قوة وجمالاً.

وقال كريس شاو، المصمم الداخلي لدى قسم التصميم المتقدم في "جاجوار": "عملنا هذه المرة على دفع حدود الخيال أكثر في تصور التصميم الداخلي لسيارة جاكوار الرياضية المستقبلية، حيث تبدو بنية التصميم خفيفة الوزن وبسيطة وأكثر حيوية مع إدخال بعض المواد التجريبية المتطورة والتشطيبات الفريدة. وبمجرد الجلوس في حجرة القيادة المذهلة بكل تفاصيلها والنظر إلى غطاء المحرك الطويل لسيارة ’جاكوار فيجن جي تي كوبيه‘ – وهو مشهد تتفرد به ’جاجوار‘ على نحو لا تخطئه عين - سيندمج اللاعب بكل حواسه في هذه التجربة".

وتتضمن هذه المجموعة من التفاصيل الملهمة والجوانب الإبداعية تقنية الهولوغرام. حيث تمتاز السيارة بنظام ذكاء اصطناعي باسم KITT-E يعمل بمثابة نظام مساعد لتشغيل الأنظمة، بالإضافة إلى واجهة تفاعل بين السائق والسيارة لتحسين الارتباط العاطفي بينهما*. ويمكن لهذه التقنية أيضاً عرض معلومات أخرى مفيدة للسائق بأشكال عدة، ويشمل ذلك خرائط ثلاثية الأبعاد، والبيانات الأساسية المتعلقة بالسيارة.

وتم تصميم حجرة القيادة لتطوّق السائق على النحو الذي توفره تجربة سباق "لو مان" الشهير الذي فازت فيه "جاكوار" بسيارتها من طراز D-TYPE. وتضم الحجرة كذلك مرايا جانبية رقمية تعمل بتقنية الواقع المعزز لتحسين الرؤية على جانبي السيارة؛ وتمتاز هذه المرايا بقدرتها على رصد المخاطر والعقبات، وبالتالي تعزيز مستويات الإدراك لدى السائق. علاوةً على ذلك، تظهر أمام السائق شاشة بيانات شفافة تعرض معلومات ثلاثية الأبعاد مستوحاة من عدادات "سميث" الشهيرة مع رؤية خلفية مدمجة في كلا الجانبين ضمن تصميم الشاشة البسيط – وكل ذلك ضمن نطاق خط النظر الأمامي للطريق.

وبالنسبة لصوت السيارة، تم إنشاء نمط صوتي فريد ليغمر السائق في تجربة سباق حقيقية من "جاجوار"؛ حيث قام الفريق المسؤول عن تصميم تجربة الصوت لسيارة جاكوار I-PACE بإنشاء الصوت المميز لسيارة "جاجوار فيجن جي تي كوبيه" باستخدام تسجيلات جديدة لصوت سيارة جاكوار D-TYPE في سباق "لو مان 1957"، والتي كانت تُعرف آنذاك باسم "الأنف الطويل". ويوفر محرك السيارة XK سعة 3,8 لتر طبقة صوتية فريدة تمت معالجتها لإضفاء صبغة صوتية مستقبلية.

لتزويد سيارة "جاجوار فيجن جي تي كوبيه" بأداء رياضي غير مسبوق في السباقات، استعان فريق التصميم بمهندسي فريق "باناسونيك جاكوار للسباقات" الذين يقومون بتصميم وتطوير سيارات سباق الفورمولا إي "جاكوار I-TYPE 4" و "جاكوار I-PACE eTROPHY". وتعمل السيارة بثلاثة محركات صغيرة - أحدهما مسؤول عن العجلات الأمامية، ومحرك لكل واحدة من العجلات الخلفية – تولد مجتمعة قوة 1,020 حصان (750 كيلوواط) وعزم دوران قدره 1,200 نيوتن متر. وسيكون بمقدور اللاعبين تحقيق تسارع من صفر - 100 كم/ ساعة خلال أقل من ثانيتين، وبسرعة قصوى تزيد على 200 ميل في الساعة.

وقال جيمس باركلي، مدير فريق "باناسونيك جاكوار للسباقات": "كانت فرصة استحضار ما تعلمناه في سباقات ’الفورمولا إي‘ وتطبيقه على سيارة السباقات المستقبلية من ’جاكوار‘ بمثابة تحدٍ كبيرٍ لمهندسي ’باناسونيك جاكوار للسباقات‘. ومع تصميم جميع المحركات الكهربائية بالاعتماد على التكنولوجيا المستخدمة في كل من سياراتي ’جاكوار‘ للسباقات I-TYPE 4 و eTROPHY، تمكنا وبدقة من تصميم الأداء المطلوب لسيارة ’جاكوار فيجن جي تي كوبيه‘ في العالم الافتراضي لتطوير سيارة توفر تجربة قيادة غامرة وتشكل تهديداً قوياً لغيرها في السباقات".