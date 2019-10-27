بعد اتفاق الشركة مع اتحاد اللعبة على إقامة البطولة ضمن المسابقات المفتوحة للتنس

ملز الرياض يحتضن النسخة الرابعة من بطولة كيا الجبر للتنس

الخليج ٣٦٥ نت – وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس على قيام شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات كيا موتورز برعاية البطولة المفتوحه الاولى للكبار بالرياض وتحت ١٦ سنة والتي ستقام على ملاعب مركز الرياض للتنس بشارع صلاح الدين الأيوبي (شارع الستين، بالملز) خلال الفترة من ٧-٩ من شهر نوفمبر القادم ٢٠١٩م، ويأتي اقامة هذه البطولة في اطار الخطة التي ينتهجها الاتحاد السعودي للتنس بمشاركة القطاع الخاص بهدف تحفيز الشراكة بين كافة القطاعات لخدمة قطاع الرياضة وفتح آفاق أوسع للاستثمار والرعاية الرياضية ومساهمة الرياضة في الاقتصاد والناتج المحلي وايجاد موارد مالية تدعم بطولات التنس والاندية واللاعبين.

بطولة كيا الجبر للتنس “الطريق الى أستراليا” تمنح الفائز الاول تذكرة سفر واقامة في استراليا لحضور نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس التي ستقام في شهر يناير ٢٠٢٠م.

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وأكد الدكتور فواز الحكمي المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للتنس ان توجه القطاع الخاص لدعم الالعاب المختلفة له دور كبير في انتشار هذه الالعاب وتوسيع قاعدة المشاركة فيها مما ينعكس على اكتشاف المواهب التي سوف تغذي الفرق والمنتخبات الوطنية ورحب الدكتور فواز الحكمي بمشاركة القطاع الخاص في رعاية ودعم بطولات الاتحاد السعودي للتنس, مثمنا رعاية شركة كيا الجبر للبطولة واهتمامها بلعبة التنس.

يذكر أن بطولة بطولة كيا الجبر المفتوحة للتنس تقام للعام الرابع على التوالي بعد أن قيمت الثلاث النسخ الأولى من البطولة في مدينة جدة , ويحمل اللقب في العام الماضي لاعب نادي الزيتون سعيد الغامدي بعد فوزه في المباراة النهائية على لاعب نادي السراة مالك الزهراني.