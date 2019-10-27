“بالصور” كيفية الحجز عبر تطبيق الوفاق لتأجير السيارات في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – منذ تأسس الوفاق لتأجير السيارات مطلع القرن 21 وأصبحت أشهر شركة تأجير سيارات بالسعودية طيلة عقدين من الزمن، فتوسعت لتضم 80 فرع بها أسطول من السيارات المتنقلة، إلى جانب مراكز الصيانة، وأسطول من شاحنات الصيانة المتنقلة تنتشر داخل المملكة، وبجانب فروع الشركة في الإمارات ومصر، فتقدم خدمة تأجير السيارات مع شريكها يوروبكار في 140 دولة.

تعد الوفاق لتأجير السيارات أحد أكبر العلامات الموثوقة في دول مجلس التعاون الخليجي بفضل أسعار تنافسية وخدمة متميزة.

أما عن الخدمات، فتقدم الوفاق تشكيلة من أحدث السيارات للإيجار اليومي والشهري، ويمكن طلب سائق، إضافة للعروض التي تخاطب القطاعات الحكومية والخاصة وخدمة الحجز المسبق. كما لشركة الوفاق نظام مكافآت يتضمن ثلاث عضويات لكل منها شروطه ومميزاته.

أما ما يهمنا من هذا المقال فهو تسليط الضوء على تطبيق الوفاق (أندرويد، iOS) الذي يسهل من عملية حجز السيارات وفقا لموقعك الجغرافي، ويقدم خدمات مميزة منها الدفع الرقمي، تمديد عقود التأجير دون حاجة لزيارة الفروع، بجانب خصومات دائمة عند استخدام التطبيق.

شرح تطبيق الوفاق لتأجير السيارات

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عند فتح التطبيق لأول مرة يتطلب منك إذن الوصول لموقعك الجغرافي وذلك لاقتراح أقرب الفروع إليك أثناء عملية الحجز، ويمكنك تصفح التطبيق كضيف، لكن ينصح بتسجيل حساب إذا أردت الحجز.

أما عملية الحجز فهي بديهية جدا، عليك فقط إدخال ميعاد استلام وتسليم السيارة واختيار الفرع، أيهما أقرب لك، أو أي فرع تختاره. ثم النقر على زر الحجز، لتظهر السيارات المتاحة، والتي يمكنك فرز عرضها وفقا للسعر أو توصية العملاء. كما يمكنك تصفية النتائج وفقا لعوامل كثيرة.

فإذا اخترت السيارة التي ترغب في حجزها، ستظهر رسالة تؤكد التزام الوفاق بتقديم نفس الموديل وسنة الصنع الذي قمت بحجزه، فإن قدر الله ولم تتوفر السيارة عند موعد التنفيذ، تلتزم الشركة بترقية مجانية؛ توفير سيارة من نفس الفئة ونفس سنة الصنع أو سنة أعلى بدون تكاليف إضافية.

وأخيرا، يتضمن التطبيق قائمة جانبية تتيح الوصول لبيانات: العقود والحجوزات وعضوية العائلة وأسطول السيارات والفروع والإعدادات وطرق التواصل مع الشركة.