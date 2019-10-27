البافارية للسيارات تُطلق MINI CLUBMAN الجديدة لعام ٢٠٢٠ بالسوق المصرية

كتب: باسل الحلواني

أطلقت البافارية للسيارات -وكيل علامة MINI في مصر- مؤخرًا الجيل الأحدث من الطراز CLUBMAN الذي يتوافر بفئة Chili حصريًّا، ويستفيد الطراز CLUBMAN بجيله الأحدث من تصميم ديناميكي من مختلف الجوانب، وأبعاد قياسية أكبر حجمًا مقارنة بكل طرازات MINI الأخرى، عدا الطراز COUNTRYMAN، والذي يجمع ما بين مستويات الراحة الاستثنائية، والطابع العملي، مع الاحتفاظ بروح العلامة الإنجليزية العريقة.

ويُمكن التعرّف على تلك النسخة عالية التجهيزات من خلال بعض التحديثات الجديدة داخليًّا وخارجيًّا، أبرزها خيارات ألوان طلاء الجسد الخارجي المتوفرة بـEnigmatic black وIndian Red، والمصابيح الرئيسية فئة LED التي جاءت بتصميم مختلف مع المصابيح الخلفية الجديدة LED من فئة Union Jack، إلى جانب مصابيح الضباب من فئة LED، بخلاف سكك التثبيت بأعلى السقف، والغطاء الأمامي الطويل ذات الخطوط، مع حساسات ركن خلفية PDC، والعجلات قياس 17 بوصة باللون الأسود المكسوّة بإطارات تسير بعد انثقابها Runflat Tyres بالإضافة لتوافر إطار إحتياطي عند اللزووم، وغيرها من اللمسات الحصرية المميّزة.

وفي هذا السياق، وبمجرد الدخول إلى مقصورة CLUBMAN الأحدث، تُحيط بالسائق الأسطح ناعمة الملمس.. عالية الجودة، مع الاستعانة للمقاعد بكسوة تمتزج بين الجلد والقماش باللون الأسود، فضلًا عن زوائد الكروم الجذّابة هنا وهناك، وباقات الإضاءة الجديدة للمقصورة، باختصار.. جودة المكوّنات داخل المقصورة الداخلية لتلك النسخة تتفوّق على المنافسين بأشواط طويلة.

وتوفّر MINI CLUBMAN الأحدث باقة طويلة ومتنوّعة من تجهيزات الراحة والترف، وذلك عبر تقديم الفئة التجهيزية الوحيدة CHILI، وتستفيد هذه الفئة التجهيزية مِن مكيّف هواء أوتوماتيكي مخصص للمناطق الحارة، وباقة MINI Connected مع شاشة عاملة باللمس قياس 6.5 بوصة، وأيضًا نظام صوتي، وراديو متصل بمكبرات فئة Harman/Kardon، فضلًا عن نظام البلوتوث لإجراء المكالمات الهاتفية لاسلكيًّا وصلة ناقل عام USB.

ومِن بين التجهيزات الأخرى النظام الخاص لوضعيات القيادة المختلفة MINI DRIVING MODES، والمقاعد

وعلى الصعيد التقني، استفادت CLUBMAN من باقة متنوّعة من الأنظمة التقنية المتطوّرة المساعدة للقيادة، والتي لا تتوافر عادة إلا مع الموديلات الأعلى، منها نظام التحكّم الإلكتروني بالثبات DSC، ونظام التحكّم بإيصاد الترس التفاضلي الوسطي إلكترونيًّا EDLC، ونظام التحكّم بالكبح على المنعطفات CBC، إضافة إلى مثبّت السرعة مع وظيفة الكبح عند اللزوم، بخلاف الاستعانة قياسيًّا بنظام مانع الانغلاق الكبحي ABS، وبالنسبة إلى تجهيزات السلامة الراكدة هناك وسادات هوائية متنوّعة تصل إلى ست وسادات، ناهيك بأحزمة أمان ثلاثية نقاط التثبيت الأمامية.

ميكانيكيًّا، يستقر تحت الغطاء الأمامي لـ CLUBMAN الجديدة محرك مزوّد بشاحن هواء «توربو» سعة 1.5 لتر، كما يُولّد هذا المحرك القوي 136 حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ 220 نيوتن/متر، ويتّصل المحرك بعلبة تروس مزدوجة القابض الفاصل من ست سرعات فئة «ستيبترونيك» تنقل عزم الدوران إلى العجلات الأمامية، ويمكن اختراق الحاجز المئوي من السكون مع هذا المحرك في غضون 9.2 ثانية، قبل تسجيل سرعة قصوى مقدارها 205 كلم/ساعة. الحصرية المميّزة.وفي هذا السياق، وبمجرد الدخول إلى مقصورة CLUBMAN الأحدث، تُحيط بالسائق الأسطح ناعمة الملمس.. عالية الجودة، مع الاستعانة للمقاعد بكسوة تمتزج بين الجلد والقماش باللون الأسود، فضلًا عن زوائد الكروم الجذّابة هنا وهناك، وباقات الإضاءة الجديدة للمقصورة، باختصار.. جودة المكوّنات داخل المقصورة الداخلية لتلك النسخة تتفوّق على المنافسين بأشواط طويلة.وتوفّر MINI CLUBMAN الأحدث باقة طويلة ومتنوّعة من تجهيزات الراحة والترف، وذلك عبر تقديم الفئة التجهيزية الوحيدة CHILI، وتستفيد هذه الفئة التجهيزية مِن مكيّف هواء أوتوماتيكي مخصص للمناطق الحارة، وباقة MINI Connected مع شاشة عاملة باللمس قياس 6.5 بوصة، وأيضًا نظام صوتي، وراديو متصل بمكبرات فئة Harman/Kardon، فضلًا عن نظام البلوتوث لإجراء المكالمات الهاتفية لاسلكيًّا وصلة ناقل عام USB.ومِن بين التجهيزات الأخرى النظام الخاص لوضعيات القيادة المختلفة MINI DRIVING MODES، والمقاعد الرياضية للسائق والراكب الأمامي، مع إمكانية ضبط ارتفاع مقعد الراكب الأمامي كهربائيًّا، والمقوّد الرياضي الجلدي متعدد الاستخدامات، وزجاج خاص للحماية من أشعة الشمس، ومسند أذرع أمامي، وفرش أرضيات من نسيج القطيفة، وباقة MINI Excitement، والسقف الزجاجي البانورامي، وغيرها.وعلى الصعيد التقني، استفادت CLUBMAN من باقة متنوّعة من الأنظمة التقنية المتطوّرة المساعدة للقيادة، والتي لا تتوافر عادة إلا مع الموديلات الأعلى، منها نظام التحكّم الإلكتروني بالثبات DSC، ونظام التحكّم بإيصاد الترس التفاضلي الوسطي إلكترونيًّا EDLC، ونظام التحكّم بالكبح على المنعطفات CBC، إضافة إلى مثبّت السرعة مع وظيفة الكبح عند اللزوم، بخلاف الاستعانة قياسيًّا بنظام مانع الانغلاق الكبحي ABS، وبالنسبة إلى تجهيزات السلامة الراكدة هناك وسادات هوائية متنوّعة تصل إلى ست وسادات، ناهيك بأحزمة أمان ثلاثية نقاط التثبيت الأمامية.ميكانيكيًّا، يستقر تحت الغطاء الأمامي لـ CLUBMAN الجديدة محرك مزوّد بشاحن هواء «توربو» سعة 1.5 لتر، كما يُولّد هذا المحرك القوي 136 حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ 220 نيوتن/متر، ويتّصل المحرك بعلبة تروس مزدوجة القابض الفاصل من ست سرعات فئة «ستيبترونيك» تنقل عزم الدوران إلى العجلات الأمامية، ويمكن اختراق الحاجز المئوي من السكون مع هذا المحرك في غضون 9.2 ثانية، قبل تسجيل سرعة قصوى مقدارها 205 كلم/ساعة.

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