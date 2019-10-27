قريباً.. السماح بنقل ملكية سيارات الأفراد عبر “أبشر”

الخليج ٣٦٥ نت – أكدت مصادر هامة على اقتراب موعد إضافة خدمة نقل ملكية السيارات للأفراد عبر نظام “أبشر” دون الحاجة إلى زيارة معارض السيارات، واستبدال ذلك بمجموعة خطوات آمنة يجريها مالك السيارة عبر التطبيق لاستكمال الإجراء، وتتضمن اشتراطات نقل الملكية وهوية واستمارة سارية.

وهذه الخدمة الجديدة تغني المواطن والمقيم عن مراجعة معارض السيارات والمكاتب الخاصة بنقل الملكية، إذ يسمح للمالك من الأفراد إجراء عملية النقل والمبايعة عبر نظام أبشر، فيما ستبقى نقل الملكيات الخاصة بالأعمال التي تتبع للنشاط التجاري من مؤسسات وشركات عبر معارض السيارات.

ويُتيح نظام أبشر عدداً من الخدمات الخاصة بالسيارات، منها مايلي:

الاستعلام عن صلاحية تأمين سيارة برقم اللوحة أو الهوية.

خدمة تغيير رقم لوحة السيارة التي تتطلب بعض الشروط؛ منها:

أن يكون الفحص الدوري للسيارة سارياً أن تكون صلاحية استمارة السيارة سارية. عدم وجود مخالفات مرورية على السجل المدني لصاحب رقم لوحة السيارة.

يُذكر أن وزارة الداخلية تهدف من نظام “أبشر” إلى السرعة في الأداء وتحسين الخدمات، وتقليل أعداد المراجعين في الدوائر الحكومية، والربط الإلكتروني بين جميع القطاعات الحكومية التي بلغ عددها 26 جهة، وتوفير المجهود والوقت للمواطنين والمقيمين.