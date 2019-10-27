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المرور يوضح من يستحق أفضلية المرور في ملتقيات الطرق أو تقاطعاتها

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هالة الوصيف 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، شرط استحقاق السائق لأفضلية السير في ملتقيات الطرق أو التقاطعات حال عدم وجود لوحات منظمة لذلك.

وأشار المرور إلى أن معيار استحقاق الأفضلية هو كون السائق متقدماً على غيره، ويجب على السائقين الآخرين الانتظار ومنحه أفضلية السير.

وجاءت التغريدة، كالتالي: “أفضلية السير في ملتقيات الطرق أو التقاطعات تكون لسائق المركبة المتقدم على غيره في حال عدم وجود لوحات تنظم ذلك”.

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