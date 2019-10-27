رجل يحترق حياً داخل إحدى سيارات تيسلا الكهربائية

الخليج ٣٦٥ نت – فقد السيد “عمر عوان” البالغ من العمر 48 عاماً من ولاية كارولينا الجنوبية، السيطرة على سيارته الكهربائية المستأجرة من نوع تسلا، مما أدى لاصطدامه بشجرة نخيل واندلاع النيران بها.

وفي التفاصيل، بعدما اصطدم الرجل بشجرة النخيل اندلعت النيران في بطارية “ليثيوم-أيون” المستخدمة في السيارة، وانتشر الدخان والنار داخلها بسرعة، ولسوء الحظ لم يتمكن أحد من فتح بابها وإنقاذه بسبب أن السيارة تُفتح إلكترونياً فقط وليس بالمقابض، وأدي ذلك إلى احتراقه وهو على قيد الحياة داخل سيارته وتُوفى متأثراً بالحروق والاختناق.

يُذكر أن الإدعاء العام يصر على أن سبب الوفاه هو العيوب في هيكل السيارة، حيث جاء في الشكوى التي رفعتها أسرة الرجل أن خصوصية طراز S حولت السيارة إلى فخ قاتل.