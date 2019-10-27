تعرف على موعد طرح فولفو XC40 الجديدة في مصر

كتب: باسل الحلواني
في مفاجأة لعشاق العلامة السويدية "فولفو" في مصر، تطلق مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل الرسمي لفولفو، منتصف الأسبوع الجاري ررسمياً، السيارة XC40 الجديدة لأول مرة بالسوق المحلية.
وتنتمي فولفو XC40 إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات في مصربمحرك تربو سعة 1.5 لتر بقوة 150 حصان ميكانيكي بنظام جر أمامي، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.
وتعتمد السيارة الجديدة التي ستتوفر في مصر بموديل 2019 على منصة جديدة بطول
وزودت السيارة الجديدة بباقة متنوعة من وسائل الأمان والسلامة أبرزها نظام الوسائد والستائر الهوائية، ونظام مساعد القيادة الآلية الجزئية حتى سرعة 130 كلم/س، ونظام إلكتروني لمنع مغادرة حارة السير بشكل غير مقصود.
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