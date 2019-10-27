هل استخدام أكتاف الطريق أثناء القيادة مخالفة؟.. المرور يوضح

الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من استخدام أكتاف الطريق؛ حفاظاً على سلامة السائق والآخرين. وجاءت التغريدة، كالتالي: “استخدام أكتاف الطريق للتجاوز مخالفة مرورية تعرض سلامتك وسلامة الآخرين للخطر”. وأشار المرور إلى أن استخدام أكتاف الطريق يؤدي إلى مايلي: إحتمال وقوع حادث مروري

إرباك حركة السير

تعطيل سير سيارات الطواريء.

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