هذه الحالات لا يغطيها التأمين الشامل لسيارتك!

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح “محمد الشهري” المختص في مجال التأمين، عدداً من الحالات التي تحرم صاحب السيارة المؤمنة تأميناً شاملاً من حقوقه في الحصول على تعويض عن السرقة أو غيرها من الأضرار. وهذه الحالات تشمل مايلي: الإهمال الشديد، فمن أمثلة ذلك سرقة السيارة بسبب تركها في وضع التشغيل في عرض الطريق.

الحوادث المرورية التي يكون مرتكبها واقعاً تحت تأثير الكحول.

تعمُد إتلاف السيارة بالحرق أو من خلال اصطناع حادثة مرورية ملفقة.

الحوادث التي تقع نتيجة للحمولة الزائدة على السيارة.

استخدام السيارة في أعمال غير مصرح بها مثل “التفحيط”.

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