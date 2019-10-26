مُجهزة للغطس ومزودة بأوناش.. مُلاك الجيب بالقاهرة الجديدة: مستعدون للإغاثة من الأمطار

لسنوات طويلة ظلت روابط ملاك السيارات، على مواقع التواصل الاجتماعي، مكاناً مميزاً لتبادل المعلومات والنصائح الخاصة بالطرازات المختلفة، ودليلاً للمقبلين على الشراء، بيد أن موجة الطقس السيئ التي ضربت غالبية أنحاء البلاد، دفعت "جروب" أصحاب السيارات "الجيب" بالقاهرة الجديدة، هذه المرة، للعب دوراً مختلفاً عن الروابط الأخرى، لكنه يبدو أكثر أهمية.

قبل يومين، ومع بداية سقوط الأمطار الغزيرة، قررعدد من أصحاب السيارات الجيب بالقاهرة الجديدة، ألا يقفوا مكتوفي الأيدي، منتظرين وقوع "كارثة"، خاصةً أن طبيعة المنطقة تُصعب عملية تصريف المياه، وهو مابدا واضحاً خلال موسم الشتاء قبل الماضي.

"تنبيه إلى سكان القاهرة الجديدة كلها (التجمع الأول - الثالث -

الخامس - الرحاب)، احنا جروب ملاك جيب في التجمع وعربياتنا جاهزة لنجدة أي حد يجرى له أي حاجة في أي وقت، بعربياتنا ومعداتنا، الكل يسجل رقمنا، ولو حد احتاج حاجة يكلمنا في أي وقت، شير علشان لو أنت مش محتاجنا ممكن غيرك يحتاجنا".. كان هذا نص المنشور الذي كتبه المهندس شريف خيري، أحد أصحاب "الجيب"، على صفحة ائتلاف سكان التجمع الخامس، ولاقى ترحيباً كبيراً من سكان المنطقة.

"الفكرة بدأت بعربيتين السنة اللي فاتت، ودلوقتي بقينا أكتر من 20 عربية" بهذه الكلمات بدأ

"خيري"، حديثه لـ"الوفد"، مضيفاً:" الموضوع مش فكرتي من الأول، لكني اشتريت جيب من 3 شهور، وانضميت للمجموعة مخصوص، علشان السيول، وخصصنا رقم بنستقبل عليه الاستغاثات طوال الـ24 ساعة، وبنوجه أقرب عضو للمكان اللي فيه مشكلة، وطبعاً كل ده مجاناً".

يعتمد أعضاء الجروب على مجموعة من السيارات الجيب رباعية الدفع، ووفقاً لـ"خيري"، فإن هذا السيارات شهدت إجراء مجموعة من التعديلات لتتناسب مع كافة أنواع الطرق:"عربياتنا مزودة بأوناش، وتقدر تغطس لأننا بنعتمد على نظم مختلفة تماماً، وشفط الهواء بيكون من السقف، يعني العربية بالكامل ممكن تمشي تحت الماء".

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يرى عضو جروب "جيب"، أن طبيعة المهمة التي يقوم بها أعضاء الرابطة تتطلب مهارات خاصة:"كلنا دارسين إسعافات أولية، لأن عنصر الوقت أهم شئ في الموضوع، وكمان المجموعة مُدربة على العمل في الأجواء الصعبة والأماكن الخطرة".

شريف خيري أحد أعضاء الجروب